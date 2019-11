Milan, attesa una mossa per Ibra. Sarà l’ultima sfida dello svedese?

Il Milan è alla ricerca di un attaccante che possa portare gol ed esperienza in un gruppo giovane e in un reparto in difficoltà. L’occasione di poter mettere sotto contratto Ibrahimovic è diventato mediaticamente uno dei maggiori temi di discussione. Ora che lo svedese è libero di firmare per un'altra squadra dopo l’addio ai Galaxy, potrebbe essere il Milan a fare la prima mossa per tentare di convincere il giocatore. Ma la dirigenza ha davvero interesse nell’investire su un 38enne? I segnali non sono molto incoraggianti, anche se nelle ultime ore ci sarebbe una piccola apertura di Boban e Maldini di andare sullo svedese.

Ibra è tra i giocatori d’esperienza che potrebbero interessare ai rossoneri, ma non è l’unico. Alcuni nomi non sono ancora emersi e la società sta lavorando sotto traccia per aggiustare la situazione in attacco durante il mese di gennaio. Ibra può portare esperienza e sostanza in zona gol, può essere uno stimolo per i giocatori del Milan, mentre dal punto di vista del club rappresenterebbe anche un rischio investire su un 38enne. Zlatan non ha ancora deciso cosa fare in futuro, e sta valutando ogni proposta arrivata in questo periodo. Il Bologna si è esposto con Sinisa Mihajlovic, al Milan invece non c’è stata ancora una mossa concreta in grado di poter convincere il giocatore. Il tifo milanista si è già schierato: la maggior parte (non tutti) chiede a gran voce il ritorno di Zlatan in rossonero dopo oltre sette anni. Cosa farà il club di via Aldo Rossi?