Milan, avanti tutta per Gimenez: c'è fiducia che la volontà del calciatore avrà un peso in questa vicenda

vedi letture

Avanti tutta per Santiago Gimenez nonostante il Feyenoord continui a fare muro perchè non vorrebbe cederlo in questa finestra di mercato invernale. In via Aldo Rossi, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, hanno fiducia che la volontà del calciatore avrà un peso in questa vicenda e riesca prima o poi a piegare la resistenza del club di Rotterdam. Il Milan, la cui prima offerta da 29 milioni di euro è stata rifiutata dagli olandesi che ne chiedono 40, è pronto a rilanciare nei prossimi giorni.

Qual è il piano del Milan? Alzare i bonus così da avvicinarsi il più possibile alla richiesta del Feyenoord. "Avvicinarsi, ma non accontentarla. Importante in quest’ottica sarà la 'spinta' del giocatore e del suo entourage: l’agente Rafaela Pimenta e il padre dell’attaccante, Christian, hanno già chiarito al club di Rotterdam che non vogliono vedere sfumare il trasferimento al Milan come la scorsa estate" scrive la Rosea.