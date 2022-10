Milan, avanti tutta per il rinnovo di Stefano Pioli

MilanNews.it

Il Milan e Stefano Pioli, un matrimonio che continuerà sicuramente. La conferma è arrivata anche da Paolo Maldini prima della sfida contro il Chelsea: il dt rossonero ha infatti annunciato che presto si incontreranno con il tecnico rossonero per proseguire insieme. L'attuale contratto dell'allenatore milanista è in scadenza a giugno 2023 con opzione di rinnovo fino al 2024, ma, come riferisce Tuttosport, la sensazione è che le parti troveranno una comunione d’intenti che vada oltre un nuovo biennale.