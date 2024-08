Milan, Ballo-Touré nel mirino del Saint-Étienne

Fodé Ballo-Touré è ai margini del progetto tecnico del Milan ed uno di quegli esuberi che i dirigenti di via Aldo Rossi sperano di riuscire a piazzare da qui alla chiusura del mercato estivo. Il terzino senegalese ha diversi estimatori in giro per l'Europa, l'ultimo in ordine di tempo a farsi avanti per lui è il Saint-Étienne. Ballo-Touré ha giocato la scorsa stagione in prestito al Fulham. A riferirlo è l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.

Ecco quanto Ballo-Touré costa al Milan:

Residuo al 30 giugno 2024: 1,3 mln. Ammortamento: 1,3 mln. Stipendio lordo: 1,3 mln. Costo totale: 2.6 mln