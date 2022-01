Milan-Botman, i rossoneri non si sono arresi

Il Milan potrebbe fare un nuovo tentativo per Sven Botman. Lo riporta Sky Sport, che fa il punto sulle strategie di mercato del club rossonero. Convincere il Lille a lasciar partire il difensore olandese a determinate condizioni non sarà semplice, ma i rapporti tra i due club sono ottimi e per questo Maldini potrebbe riprovarci. Al Milan piace molto anche Bremer, però il Torino lo considera incedibile.