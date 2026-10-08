Milan a caccia di un nuovo ds? Moretto: "Medhi Benatia ha dato grande disponibilità al Diavolo"

Il Milan è alla ricerca di un nuovo dirigente a cui affidare l'area sportiva e l'esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto il nome di Medhi Benatia

Da qualche settimana, si parla con insistenza di un Milan che sarebbe alla ricerca di un nuova figura da inserire nel club di via Aldo Rossi dove manca un dirigente che possa ricoprire il ruolo di Head of Football o di direttore sportivo. Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il nome di Medhi Benatia, ex difensore che ha militato anche in Serie A ed ex direttore sportivo del Marsiglia, il quale sarebbe pronto a dre sì al Diavolo se dovesse essere contattato. Ecco le sue parole:

"Il Milan sta continuando a capire come migliorare l'organizzazione del club a livello sprotivo. Cardinale sta portando avanti questa ricerca, è tutto nelle sue mani e sta valutando quale possa essere il profilo giusto da inserire in una struttura già collaudata. Ad oggi non c'è ancora un nome forte, sono previsti nuovi colloqui e contatti nelle prossime settimane. Voglio mettere un attimo in luce il profilo di Medhi Benatia, ex difensore ed ex direttore sportivo del Marsiglia, il quale sarebbe contento di tornare a lavorare in Italia, un paese che conosce molto bene. Benatia ha dato grande disponibilità al Milan se dovesse arrivare una chiamata del club rossonero. Il Milan sta portando avanti questo casting e vedremo cosa succederà".