Milan, Calabria è nel mirino di Siviglia e Betis

Davide Calabria, che ieri ha ufficializzato il suo nuovo agente (sarà seguito da Alessandro Favaro dell'agenzia spagnola "You First Sports"), è finito nel mirino di due club della Liga, cioè Siviglia e Betis Siviglia. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che ricorda che, in caso di cessione, il Milan potrebbe fare una plusvalenza importante visto che il terzino è un prodotto del settore giovanile milanista.