Milan, Calhanoglu vuole restare ma il suo rinnovo è per ora in stand by

Hakan Calhanoglu sta benissimo a Milano e per questo ha deciso da tempo di voler restare al Milan. Il suo contratto è in scadenza il prossimo il 30 giugno, ma per ora il suo rinnovo è in stand by. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta Sportiva che spiega anche che i rossoneri si stanno guardando intorno e nelle ultime ore, per la trequarti, è spuntata l'idea Vlasic del Cska Mosca.