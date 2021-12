Milan, Castillejo e Conti restano in uscita: possibili novità già a gennaio

Non solo entrate, la ricerca di un nuovo difensore è l'obiettivo primario, ma anche le uscite: a gennaio il Milan proverà a cercare una sistemazione sia per Samu Castillejo che per Andrea Conti.

Lo spagnolo, sebbene sia fuori dal progetto rossonero, è comunque risultato utile a Pioli in un paio di occasioni. Dopo il mancato passaggio al Betis in estate ora su di lui c'è l'interesse del Genoa.

Per il terzino ex atalanta le parole dell'agente Mario Giuffredi di qualche giorno fa non lasciano spazio ad interpretazione: "Conti va via a gennaio. Deve essere la mia prossima vittoria. È stato vittima di infortuni ed è andato troppo presto nel dimenticatoio e non mi piace. La mia prossima vittoria è rilanciarlo. Il Genoa? No, io nella testa ho altro. Conti penso che se ha un po' di fortuna può tornare il giocatore che era". A gennaio vedremo quale potrà essere la giusta soluzione.