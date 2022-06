Milan, Castillejo verso l'addio: il suo obiettivo è tornare in Spagna, ma per ora nessuna offerta

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra i giocatori che dovrebbero lasciare il Milan in questa finestra di mercato estivo c'è anche Samu Castillejo, ormai da tempo fuori dai piani di Stefano Pioli e del club di via Aldo Rossi. Il suo obiettivo, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di tornare a giocare in Spagna, ma per il momento a Casa Milan non sono arrivate offerte (il suo contratto scade nel 2023).