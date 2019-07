Milan, c’è urgenza per Veretout. E in difesa manca un altro centrale

Potrebbe decollare questa settimana il mercato del Milan dopo un weekend di lavoro silenzioso da parte della dirigenza rossonera. Superata la metà di luglio, ma con un mese e mezzo ancora a disposizione per stringere operazioni in entrata e in uscita, Maldini e Boban hanno una certa urgenza di chiudere un altro centrocampista per mettere a disposizione di Marco Giampaolo una squadra pronta per le amichevoli estive e provare prima possibile la formazione titolare. In attesa dei rientri di Cutrone, Laxalt, Paquetà e Kessie, il Milan questa settimana spera di definire l’affare Veretout.

La Fiorentina ha messo in piedi un’asta tra i rossoneri e la Roma e pian piano sta ottenendo ciò che aveva programmato fin dall’inizio, ovvero portare le offerte attorno ai 20 mln di euro. Il Milan infatti è arrivato a 16 più due di bonus, escludendo dalla trattativa Biglia, un passo ulteriore dei rossoneri verso la viola, perché Pradè pur apprezzando l’argentino non voleva inserirlo nell’operazione Veretout, che a sua volta aspetta la definizione del suo passaggio in una delle due squadre. La Roma probabilmente rilancerà e poi starà al Milan effettuare la contromossa oppure lasciare la corsa. Il testa a testa continua e oggi potrebbero esserci degli aggiornamenti.

Invece per Ismael Bennacer si è superato anche lo scoglio ingaggio. Il giocatore approderà al Milan per circa 1,6 mln all’anno e firmerà un contratto di 5 anni. Ieri sera ha vinto in semifinale con la Nigeria, dunque per il suo ritorno in Italia ci sarà ancora da aspettare. Oltre al centrocampista, il Milan è alla ricerca di un centrale, perché allo stato attuale Giampaolo partirà per l’ICC con solo due elementi, ovvero Musacchio e Romagnoli. Ecco perché in questa settimana si proverà anche a stringere per un difensore centrale, con Lovren e Nastasic sempre in orbita rossonera.