Milan, per il centrocampo occhi su Alex Scott del Bournemouth. Per TMW può essere il dopo-Modric

Secondo TMW, per il suo centrocampo del futuro, il Milan avrebbe messo nel mirino il 2003 Alex Scott del Bournemouth

Secondo quanto riferisce tuttomercatoweb.com, il Milan avrebbe messo gli occhi per il suo centrocampo del futuro su Alex Scott, giocatore classe 2003 del Bournemouth. Scrive TMW: "Il sogno proibito per il futuro del centrocampo del Milan ha un nome e un cognome: Alex Scott. All'anagrafe Alex Jay Scott, nato nell'agosto 2003 a Guernsey, il calciatore ad oggi è uno dei giocatori più in vista del Bournemouth. Il tutto, nonostante il rinvio della missione rossonera al seguito della nazionale inglese dopo che il giocatore si è infortunato al quadricipite (dopo l'esordio da titolare contro la Croazia in questa Nations League, risultato di 7-0).

Per Alex Scott, come detto obiettivo sensibile del Milan per il futuro, un pericolo come spesso accade in questi casi è rappresentato dalla concorrenza, visto il forte pressing di corrazzate di Premier come Arsenal e Chelsea. Scott ad oggi rappresenta il sogno del Milan per costruire con un grande investimento il dopo Luka Modric, con le Cherries che si sono già mosse per individuare il calciatore capace di ereditarne il ruolo all'interno della rosa (in questo senso, l'olandese classe 2006 Kees Smit dell'AZ Alkmaar è il primo nome)".