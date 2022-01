Milan, Christensen sempre nel mirino: ma è un'opzione per giugno

Il Milan è alla ricerca di un difensore che possa colmare il vuoto nel reparto lasciato da Simon Kjaer. Come riporta il Corriere dello Sport, i rossoneri hanno degli obiettivi ben precisi (Botman e Diallo su tutti) e dalla lista non bisogna escludere Andreas Christensen, il cui contratto con il Chelsea è in scadenza a giugno. L’operazione, in questo caso, sarebbe più per giugno se il difensore non dovesse rinnovare con i Blues.