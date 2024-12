Milan, club inglesi e spagnoli su Reijnders. Ma il suo futuro sarà ancora rossonero

In quest'avvio di stagione il Milan si è ritrovato un Tijjani Reijnders mai visto prima. Acquistato nell'estate del 2023 per 20 milioni di euro, al termine di un'operazione nata addirittura in Argentina durante il Mondiale Under 20, alla prima stagione in rossonero il centrocampista olandese non ha brillato totalmente, ma è stato protagonista di un'annata a corrente alternata. Quest'anno, invece, con Paulo Fonseca in panchina il feeling è scattato e l'ex AZ Alkmaar si sta imponendo come uno dei migliori centrocampisti dell'intero panorama della Serie A.

Specie nell'ultimo periodo Reijnders ha raggiunto livelli di prestazione mai avuti prima. Basti pensare che nelle ultime otto partite, tra campionato, Champions League e Coppa Italia, Tijjani ha messo insieme la bellezza di sette gol, dimostrando di essere in piena fiducia e pure di essere cresciuto nell'ultimo terzo di campo, che forse era quello che gli era mancata nella stagione del battesimo italiano. Nessun centrocampista ha realizzato più reti casalinghe nell'attuale campionato, giusto per aggiungere un dato al percorso fantasmagorico del giocatore.

L'esplosione di Reijnders ha portato molti club stranieri ad interessarsi e nell'ultimo periodo sono piovute telefonate al padre-agente da parte di società inglesi e spagnole per chiedere la possibilità di un trasferimento. Il Milan però ha giocato d'anticipo e ha offerto il rinnovo con raddoppio dello stipendio per blindare il giocatore. Reijnders si è detto estremamente felice per la proposta del club e intende proseguire in rossonero ancora per molti anni. Il prezzo del centrocampista è schizzato attorno ai 70 milioni dopo un inizio di stagione così imponente. A riportarlo è il Corriere dello Sport.