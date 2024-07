Milan, con Pavlovic cala l'interesse per Royal. Al-Nassr interessato

vedi letture

Negli ultimi giorni il nome di Strahinja Pavlovic, centrale serbo classe 2001 in forza al Salisburgo, sta scalando le gerarchie sul tavolo della dirigenza milanista. Il calciatore e il Milan hanno già trovato un accordo per il trasferimento che ora dovrà essere suggellato da un'intesa tra il club rossonero e quello austriaco, la parte più complicata. Nella prossima settimana si tratterà e si cercherà di abbassare le pretese del Salisburgo che chiede almeno 20-25 milioni di euro.

Il Corriere della Sera sottolinea che, per questo motivo, sarebbe in calo il profilo di Emerson Royal: con un nuovo centrale, Kalulu potrebbe scalare a destra, chiudendo lo spazio al brasiliano del Tottenham. Attualmente il nome non solo sembra essere meno di moda ma potrebbe anche essere ricercato da altri club. In questo senso si deve leggere l'interesse dall'Arabia Saudita e più nello specifico quello dall'Al-Nassr, squadra in cui milita Cristiano Ronaldo.