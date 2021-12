Milan, Conti partirà a gennaio: arrivata la conferma del suo agente

Zero presenze e zero minuti, ma solo qualche convocazione: per Andrea Conti il futuro è scritto e non sarà al Milan. Come confermato dal suo agente Mario Giuffredi, il terzino ex Atalanta lascerà il club rossonero a gennaio: "Conti va via a gennaio. Deve essere la mia prossima vittoria. È stato vittima di infortuni ed è andato troppo presto nel dimenticatoio e non mi piace. La mia prossima vittoria è rilanciarlo. Il Genoa? No, io nella testa ho altro. Conti penso che se ha un po' di fortuna può tornare il giocatore che era". Si di lui ci sono alcuni club di Serie A.