Il Milan è alla ricerca di un terzino destro e si fa sempre meno probabile la permanenza di Andrea Conti. Come riporta Tuttosport, il terzino è ai margini delle scelte di Pioli e già a gennaio era andato a Parma per cercare spazio. Con il contratto in scadenza tra un anno, è possibile che da qui al 31 agosto gli venga cercata una nuova squadra.