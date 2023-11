Milan, David a gennaio? Dipende anche dagli ottavi di Champions

Il Milan sogna di poter prendere Jonathan David già nel corso della sessione invernale di gennaio. Ciò è quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport che sottolinea come il Lille potrebbe aprire a una cessione perché potrebbe essere una delle ultime occasioni per guadagnare effettivamente dalla cessione del canadese, il cui contratto scade nel 2025.

Attualmente il prezzo del cartellino si attesta sui 40 milioni ma vista la situazione contrattuale e un rendimento non esaltante nell'avvio di stagione, il Milan potrebbe anche ottenere uno sconto. Cruciale, per arrivare a David a gennaio, sarà soprattutto la qualificazione agli ottavi di Champions, non tanto per il prestigio agli occhi del giocatore, ma per i 10 milioni di incasso che frutterebbe e che aiutrebbero la causa.