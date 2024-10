Milan-David, la concorrenza non manca: Barça, Atl.Madrid, Inter e club di Premier sul canadese

Il nome di Jonathan David, nel recente passato, è stato spesso accostato al Milan più volte e la prossima estate potrebbe essere quella buona per il suo approdo in maglia rossonera o in un'altra big. Gli estimatori dell'attaccante canadese non mancano: Barcellona e Atletico Madrid, oltre ad alcuni club di Premier League e l'Inter monitorano da tempo il giocatore, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Diavolo è pronto a inserirsi nella corsa al 24enne del Lille. Tutto dipenderà dalla permanenza o meno di Tammy Abraham, che è arrivato proprio nell'ultimo giorno del mercato estivo in prestito dalla Roma ma che finora non ha convinto: l'inglese ha segnato un solo gol - su rigore -, troppo poco per meritarsi un riscatto che è stato fissato a cifre alte. Serviranno infatti 25 milioni di euro per prenderlo a titolo definitivo dai giallorossi.

Così la dirigenza rossonera sarebbe tornata con forza su David, un vecchio pallino che tra l'altro Paulo Fonseca è riuscito ad esaltare: nella stagione 2022-23 ha segnato 26 reti in 40 partite, mentre nell'annata 2023-24 ne ha messi a segno 26 in 47 match.