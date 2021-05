Milan, De Paul ma non solo: tutte le opzioni per la trequarti

Se Calhanoglu non dovesse rinnovare, il Milan andrebbe subito alla ricerca di un nuovo trequartista, al netto della trattativa con il Real Madrid per Brahim Diaz. Come riporta Tuttosport, i nomi caldi sono quelli di Ilicic (servirebbe un’operazione in stile Papu Gomez) e Mkhitaryan (bisognerà capire se sarà sanabile il rapporto con Mourinho dopo gli screzi ai tempi dello United). Il grande sogno, comunque, rimane De Paul dell’Udinese: la valutazione è alta e sull'argentino c'è grossa concorrenza, italiana e internazionale.