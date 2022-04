Milan, domenica Belotti e Bremer osservati speciali. La Stampa: “Le strategie rossonere”

Fonte: tuttomercatoweb.com

La Stampa sottolinea i rapporti stretti fra Torino e Milan in ambito di mercato. La gara di domenica sera, in Piemonte, vedrà osservati speciali Andrea Belotti, Gleison Bremer e Tommaso Pobega. Il primo a giugno potrebbe firmare per altri club, il Milan è sempre stato quello più vicino anche se l’interesse dei rossoneri si è raffreddato visto che adesso la priorità per rinnovare l’attacco in caso di partenza di Ibra p il più giovane Origi. Poi c’è l’intreccio Bremer-Pobega: sul primo si è fatta sotto l’Inter, così ai rossoneri resta una buona carta da giocare per recuperare terreno: proprio Pobega di cui detengono il cartellino.