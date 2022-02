Milan, doppia pista con Mendes: rinnovo di Leao e acquisto di Renato Sanches

Nella vittoria contro la Sampdoria, arrivata grazie alla sua rete decisiva, Rafael Leao ha raggiunto quota 100 presenze con la maglia del Milan. Una tappa certamente importante, ma che non può considerarsi un traguardo conclusivo: il Milan e il portoghese hanno tutta l'intenzione di continuare a crescere insieme.

Fiducia per Leao

Si registra, infatti, molta fiducia per quanto riguarda il suo rinnovo. Il Milan è in continuo contatto con Jorge Mendes, agente del numero 17, per concludere nei prossimi giorni il nuovo accordo sulla base di un prolungamento fino al 2026 con relativo adeguamento salariale da 4-4,5 milioni e mezzo più bonus. Tutto ciò a testimoniare la centralità di Leao nel progetto rossonero, che ha investito e che ha ancora intenzione di investire tanto su di lui.

Contatti per Renato Sanches

Con Jorge Mendes, inoltre, si parlerà anche di un possibile arrivo per l'estate da concretizzare prima che questa arrivi, un po' sulla scia di quanto accaduto con Maignan nella passata stagione e di quanto potrebbe accadere con Botman in questa. La base di partenza è sempre il Lille, il nome quello di Renato Sanches; per il classe 1997 portoghese un tentativo era stato già fatto negli ultimi giorni di mercato invernale, ma nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti.