Milan, due paia di motivi per puntare il mirino su Diallo. È lui 'l'occasione'?

Oltre ai nomi di Botman, Bremer e di Milenkovic, nelle ultime ore è stato associato al Milan il profilo di Abdou Diallo, difensore classe 1996 in forza al Paris Saint-Germain. Di origini e di nazionalità senegalese, ma formato tra Francia e Germania, Diallo potrebbe avere le caratteristiche per rappresentare quell’"occasione" tante volte pronunciata dalla dirigenza rossonera per il calcio mercato di gennaio.

Caratteristiche tecnico-tattiche

Diallo, infatti, possiede due paia di motivi - strettamente legati al suo profilo professionale di calciatore - per approdare in rossonero sin da subito. Innanzitutto, un motivo tattico: l’ex Borussia Dortmund può giocare sia da difensore centrale mancino che da terzino sinistro; con un solo colpo, dunque, Maldini regalerebbe a PPioli un centrale con il giusto piede per sostituire Kjaer e affiancare Tomori e per dare più affidabilità sulla fascia in caso di assenza di Theo Hernandez.

Dettagli economici

L’altro paio di motivi è legato, invece, alla possibile strategia per acquistarlo. Rispetto ai nomi citati ad inizio articolo, infatti, il Paris Saint-Germain sembra molto più propenso a cedere il suo giocatore e il Milan, dal canto suo sembrerebbe indirizzato ad un possibile sacrificio economico. Anche in questo caso due le possibilità: o un investimento immediato con l’acquisto a titolo definitivo o il possibile prestito con diritto oppure obbligo di riscatto.