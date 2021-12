Milan, due statistiche spingono per l'idea Botman. Altro ostacolo per Bremer

La strategia di Paolo Maldini e Frederic Massara per l'acquisto di un nuovo difensore centrale è abbastanza chiara: o si rischierà di acquistare subito un giocatore a titolo definitivo oppure si tenterà una via più cautelata con un prestito e un successivo diritto/obbligo di riscatto. I nomi sul taccuino dei due dirigenti sono diversi, ma nelle ultime ore sono due, in particolare, quelli più in voga: Sven Botman e Gleison Bremer.

Numeri per l'impostazione

Il Lille aprirà difficilmente al prestito - quantomeno durante il mese di gennaio - per il centrale olandese classe 2000; il costo del suo cartellino resta, dunque, oltre il budget rossonero: 30 milioni di euro. Al momento non c'è una vera e propria trattativa, ma è chiaro che Botman piaccia perché ha caratteristiche perfette per sostituire Kjaer e affiancare Tomori: fisico statuario, mancino di piede e e, soprattutto, molto bravo in fase di impostazione; due statistiche lo sottolineano: nella stagione di Ligue1 in corso, l'olandese ha il 55% di lanci lunghi riusciti e il 74% di passaggi riusciti nella metà campo avversaria.

Inserimento per Bremer

Le parole di Urbano Cairo hanno, in qualche modo, aperto uno spiraglio per l'addio anticipato di Bremer: "Bremer può lasciare il Torino a gennaio? Non lo so, vediamo. Ne parleremo al momento giusto". Sul centrale brasiliano classe 1997, però, c'è da registrare il possibile dubbio di inserire nell'affare Pobega e l'interesse dell'Inter per la sessione estiva di calciomercato.