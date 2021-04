L'impatto di Fikayo Tomori è stato impressionante da quando è arrivato a gennaio al Milan e per questo in via Aldo Rossi hanno da tempo deciso di riscattaro al termine di questa stagione. Lo riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che i rossoneri, per prenderlo a titolo definitivo, dovranno versare 28 milioni di euro nelle casse del Chelsea.