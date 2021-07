Milan, è il momento delle uscite prima degli ultimi acquisti

La fase due del mercato rossonero è iniziata. Dopo l’infornata degli ultimi giorni con Giroud, Diaz e Ballo-Tourè arrivati tutti insieme, ora il Milan sta cercando di piazzare gli esuberi. Ieri la Spal è stata a casa Milan e ha strappato il prestito con diritto di riscatto dell’attaccante Lorenzo Colombo. In uscita anche Mattia Caldara che continua a piacere al Venezia, si sta trattando sull’ingaggio del difensore. Così come Andrea Conti che fa gola alla Samp. Il Milan vorrebbe monetizzare con le cessioni di Castillejo e Hauge, in particolare per l’ex Villarreal sono arrivate diverse proposte dalla Spagna ma per ora in prestito. Il Milan sta lavorando per trasformarle almeno in obbligo di riscatto. Per Hauge invece c’è sempre il forte interessamento dell’Eintracht di Francoforte e del Wolfsburg. La richiesta del Milan è di 12 milioni e potrebbe arrivare presto una nuova offerta per il giovane norvegese. Il Milan valuterà anche proposte interessanti per Rafael Leao, ma per il portoghese servirà arrivare attorno ai 30 milioni di euro. Successivamente il Milan sarà impegnato a completare la rosa che necessita di altri quattro innesti, tra mediana, trequartista, esterno destro e un’altra giovane punta.