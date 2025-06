Milan e Inter, derby di mercato per Giovanni Leoni del Parma

L’Inter continua a lavorare con decisione sul futuro della propria difesa. Il primo nome sulla lista è quello di Giovanni Leoni, classe 2006 del Parma, obiettivo condiviso anche dal Milan. Ma il club emiliano ha alzato il muro: il presidente Krause ha ribadito che Leoni non si muoverà in questa finestra di mercato, salvo offerte superiori ai 30 milioni di euro. I nerazzurri, consapevoli dell’ostacolo, puntano a garantirsi una prelazione in vista della prossima stagione.

Intanto l’attenzione si sposta anche su Javi Mosquera, 21enne del Valencia con il contratto in scadenza nel 2025. L’Inter punta a sfruttare questa situazione per strappare il sì del giocatore e trattare con il club spagnolo da una posizione di forza. Il tetto massimo per l’operazione è fissato a 20 milioni, e il gradimento del calciatore - attratto dalla Champions League - è già stato registrato.

Ma per sbloccare tutto serve prima una cessione. In lista d’uscita ci sono Yann Bisseck, valutato in caso di offerte interessanti, e Francesco Acerbi, il cui futuro sarà deciso in base alle condizioni fisiche e all’età (37 anni). A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.