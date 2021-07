Milan e Juve su Kaio Jorge, ma con strategie diverse

C'è mezza Europa in corsa Kaio Jorge, talento brasiliano di proprietà del Santos. Come riporta Tuttosport, anche Milan e Juventus sono sulle tracce del 19enne attaccante, così come il Bayer Leverkusen: rossoneri e tedeschi hanno mosso passi importanti in vista di gennaio, quando il ragazzo sarà svincolato. La Juve, invece, è tentata dal provare una sorta di gioco d'anticipo sulla concorrenza per riuscire a compiere il sorpasso, a costo di dover riconoscere un indennizzo al Santos.