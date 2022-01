Milan, ecco Lazetic! Buone notizie per Theo e Kessie, Castillejo in bilico

Nella giornata di ieri il Milan ha ufficializzato il primo acquisto della sessione 2022 a quattro giorni dalla fine del calciomercato invernale; si tratta di Marko Lazetic, attaccante classe 2004 proveniente dalla Stella Rossa di cui si parla un gran bene e che ha, potenzialmente, ottime caratteristiche tecniche, ma che dovrà necessariamente avere il tempo di crescere senza pressioni e di imparare stando a stretto contatto con i campioni della Prima Squadra.

Kessie c'è!

Si riunirà presto alla già citata Prima Squadra anche Franck Kessie. Il centrocampista, eliminato agli ottavi di finale con la sua Costa d’Avorio nella Coppa d’Africa, tornerà in Italia domenica per essere a disposizione del Milan nella settimana che porterà al derby di sabato 5 febbraio; il numero 79, dunque, ci sarà contro l'Inter: ha superato il problema accusato contro l’Egitto e fatto tirare un bel respiro di sollievo per Pioli, il quale - finalmente - riavrà la mediana titolare al completo per la partita più importante della stagione.

Theo resta, Castillejo in partenza

Mentre è imminente l’annuncio del rinnovo di contratto di Theo Hernandez (intesa per il rinnovo di altri due anni con adeguamento economico dell’ingaggio sui 4 milioni con bonus), si parla sempre più insistentemente dell’addio di Samu Castillejo. L’attaccante spagnolo piace nella sua terra natia e nelle ultime ore è segnalato vicinissimo al Valencia; bisognerà limare ancora alcuni dettagli: gli spagnoli chiedono il prestito secco, mentre il Milan vorrebbe inserire il diritto di riscatto. Aggiornamenti nelle prossime ore.