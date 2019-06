Milan, Elliott detta le linee guida sul mercato: no a trattative a prezzi poco congrui

Operare sul mercato, ma al giusto prezzo. È questo il diktat che il fondo Elliott, proprietario del Milan, ha dato ai suoi dirigenti per la campagna acquisti estiva che sta entrando nel vivo. Stando a quanto riferisce Sky, ci sono dei giocatori come Sensi, Veretout e tanti altri che piacciono al club rossonero, ma per poter vestire la maglia del Milan, dovranno esserci i giusti parametri economici. È accettabile che i club proprietari del cartellino facciano il loro prezzo, ma è altrettanto vero che anche il Milan dovrà presentare le proprie valutazioni. Di fatto, non si vogliono trattare dei calciatori a cifre che non vengano ritenute congrue con il loro effettivo valore. Una linea guida precisa, che il trio Maldini, Boban, Massara dovrà seguire per completare la rosa a disposizione di Marco Giampaolo.