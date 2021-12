Milan, Faivre non vede l'ora di sbarcare in Italia. Ma dal club...

Quello di Romain Faivre è un tormentone che continuerà ad accompagnare i tifosi rossoneri ancora per un po'. Il talentuosissimo trequartista francese in estate è stato vicino al Milan, ma allora il trasferimento è saltato a causa delle richieste del Brest, immobili sulla loro posizione e riluttanti a trattare ancora dopo che negli ultimi giorni di mercato il classe '98 si autoescluse per forzare il trasferimento in Italia. Faivre infatti è letteralmente pazzo di Milan e continua a proporsi dal club di via Aldo Rossi, tant'è che l'altro giorno il DS del club francese ha ammesso che di fronte ad un'offerta importante il ragazzo può partire già a gennaio.

Dal Milan però c'è freddezza per questa possibile operazione, e in particolare sull'ipotesi di portare in rosa a gennaio un altro giocatore per la trequarti. Tra qualche giorno inizierà veramente il mercato, vedremo se a Casa Milan cambieranno o meno idea.