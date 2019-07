Milan Femminile, il club rossonero punta su Andrine Hegerberg

Il Milan punta Andrine Hegerberg: secondo quanto raccolto da RMC Sport, il Milan femminile avrebbe messo nel mirino la centrocampista Andrine Hegerberg, sorella maggiore del Pallone d’Oro Ada, in uscita dal Paris Saint-Germain. Sulla norvegese classe ‘93 c’è anche l’interesse di Roma, Atletico Madrid e Bordeaux, ma i rossoneri avrebbero accelerato nelle ultime ore per chiudere l’affare a parametro zero essendo Hegerberg libera dal contratto con i parigini.