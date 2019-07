Milan Femminile, resta anche Nora Heroum: "Felice di firmare un nuovo contratto con i rossoneri"

Anche Nora Heroum, terzino destro del Milan Femminile, continuerà la sua avventura in rossonero. Ad annunciarlo è stata la stessa giocatrice finlandese attraverso Twitter: "Molto felice ed entusiasta di firmare un nuovo contratto con il Milan e continuare il nostro viaggio insieme".

Very happy and excited to sign a new contract with @acmilan & continue our journey together❤️ #ForzaMilan pic.twitter.com/m3jtsrm4QM