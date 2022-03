Milan, Florenzi verso il riscatto: la sua polivalenza piace alla società

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riportato dai colleghi di Sport Mediaset, il Milan sta valutando seriamente di riscattare Alessandro Florenzi al termine della stagione. Non sempre titolare, l’ex Roma si sta rivelando utile in quanto è un giocatore polivalente. Questa è una qualità molto apprezzata sia dal tecnico Stefano Pioli che dalla società. Ecco perché il club, al momento, pare intenzionato a versare i 4,5 milioni di euro per il riscatto nelle casse del club giallorosso. Una cifra piuttosto abbordabile che il Diavolo sta valutando di investire.