Milan, Gattuso annuncia l’arrivo del primo rinforzo invernale

Il primo acquisto del mercato invernale del Milan è Lucas Paquetà. Il brasiliano a breve lascerà il Flamengo per iniziare la sua nuova avventura in Italia con la maglia rossonera. Ne ha parlato ieri in conferenza stampa Gennaro Gattuso al termine del match vinto 5-2 contro il Dudelante in Europa League. L’allenatore ha fatto sapere anche la data dell’arrivo a Milano e i programmi iniziali del 21enne verdeoro: “Paquetà arriverà tra 12-13 giorni, resterà 3-4 giorni a Milano per visitare la città e fare i test clinici e quelli a Milanello. Il ragazzo poi tornerà il 2-3 gennaio per cominciare la preparazione con noi", ha informato Gattuso. Paquetà di fatto è il primo rinforzo della campagna acquisti invernale, perché verrà ufficializzato solamente il 3 gennaio quando aprirà la sessione di mercato.

Il giocatore verrà valutato dal mister per capire dove schierarlo in campo, in base alle sue caratteristiche tecniche. Gattuso infatti ha detto: "Dobbiamo capire in che posizione metterlo”, proprio perché il calcio in Brasile è differente da quello italiano, e Rino pensa che l’aspetto tattico sia fondamentale prima di concedere la titolarità ad un giocatore. Da queste prime parole di intuisce che Paquetà dovrà assimilare quanto prima i dettami dell’allenatore per poter esordire col Milan. Il talento sudamericano deve studiare da centrocampista se vuole inserirsi bene nel 442 che utilmente sta utilizzando Gattuso, soprattutto dopo gli infortuni di Biglia e Bonaventura. Paquetà non sarà l’unico acquisto perché la dirigenza sta provvedendo a rinforzare anche altri reparti, e Ibrahimovic al momento sembra essere quello più vicino al Milan.