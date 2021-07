Milan, Giroud pronto a sbarcare. S’infiamma il mercato rossonero

Ieri l’annuncio dell’acquisto ufficiale di Sandro Tonali a titolo definitivo, oggi probabilmente l’annuncio del rinnovo di Davide Calabria fino al 2025, e tra qualche giorno/ora è possibile che arrivi anche quello di Olivier Giroud. Il Milan ha infatti trovato l’accordo con il Chelsea per liberare l’attaccante francese: un milione di euro più un altro di bonus. Al giocatore un biennale da 3,5 milioni più bonus. Si stanno limando gli ultimi dettagli per il francese, compreso la programmazione delle visite mediche e delle firme che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Si è infiammato il mercato rossonero che a breve chiuderà anche Brahim Diaz in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid in maniera ufficiale, perché l’accordo tra club è stato trovato già da tempo.

Ieri primo giorno di scuola per il Milan, con il raduno a Milanello. Il tecnico Stefano Pioli ha parlato delle ambizioni del club e della voglia di migliorare la squadra sul mercato: “Il club vuole una squadra competitiva. Vogliamo dare continuità al lavoro dell'ultimo anno e mezzo. Dobbiamo alzare il livello della squadra. Vorrei avere già tutta la rosa a disposizione, ma so che non è possibile”, ha spiegato il tecnico rossonero. Sul rinnovo di Franck Kessie ha spiegato: “Sappiamo tutti quanto sia importante per noi. L'ho sentito spesso questa estate, è sereno e motivato, tornerà forte come prima".