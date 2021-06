Milan, Giroud solo a costo zero: i rossoneri non intendono pagare indennizzi al Chelsea

Il Milan punta forte su Olivier Giroud, ma l'affare può andare in porto solo ad una condizione: il francese dovrà infatti liberarsi gratuitamente dal Chelsea. Anche dopo il rinnovo unilaterale, la posizione dei rossoneri non è cambiata in quanto non intendono riconoscere indennizzi al club inglese. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.