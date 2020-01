La Roma potrebbe farsi avanti per uno tra Suso e Paquetà. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sui giocatori in uscita dal Milan. I giallorossi sono in trattativa con il Barcellona per Perez, ma se l’affare dovesse saltare potrebbero puntare proprio su uno tra Suso o Paquetà. Si tratta, comunque, do operazioni in salita, visto che la società romanista non andrebbe oltre il prestito.