Milan, Hauge in uscita: ha offerte dalla Bundesliga

Jens Petter Hauge dovrebbe lasciare il Milan (e l’Italia) nel corso del mercato estivo. I dirigenti rossoneri, infatti, non lo considerano incedibile e sperano di monetizzare il più possibile dalla sua eventuale cessione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giovane esterno norvegese ha offerte dalla Bundesliga: il suo futuro, dunque, potrebbe essere in Germania.