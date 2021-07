Milan, i rossoneri trattano il prestito di Lorenzo Colombo alla Spal

Dopo aver giocato in prestito la scorsa stagione alla Cremonese, Lorenzo Colombo sta svolgendo la preparazione estiva con il Milan, ma il suo futuro sarà ancora una volta lontano da Milanello: come riferisce Tuttosport, infatti, il club rossonero sta trattando il trasferimento del giovane centravanti a titolo temporaneo alla Spal in Serie B.