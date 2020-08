Con Ibrahimovic (in caso di rinnovo), Rebic e Leao, il Milan ritiene di essere coperto in attacco. Tuttavia, come sottolinea Tuttosport, qualora i rossoneri dovessero centrare la qualificazione alla fase a gironi di Europa League, un centravanti in più farebbe comodo. Anche perché è impensabile che Ibra, alla soglia dei 40 anni, possa giocare ogni tre giorni.