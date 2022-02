Milan, Ibrahimovic punta il Napoli e lo Scudetto: idee chiare sul suo futuro

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic non è uno che molla. E, soprattutto, non vorrebbe farlo senza vincere ancora. Il suo futuro, annuvolato fino a qualche giorno fa, è stato reso un po' più limpido da quanto accaduto nella giornata di ieri tra i campi di Milanello e la sala conferenza della Triennale di Milano.

Rientro vicino

Nell'allenamento domenicale in vista del derby, Ibrahimovic ha svolto per la prima volta post infortunio subito contro la Juventus parte della sessione con il gruppo, effettuando il riscaldamento con il resto della squadra; a seguire ha proseguito con il solito lavoro personalizzato sul campo. Resta, dunque, impossibile la sua presenza per il derby di martedì, ma per la sfida contro il Napoli di domenica le percentuali sulla sua disponibilità stanno crescendo rapidamente.

Condizione sul rinnovo

Se per il futuro prossimo si attendono buone notizie nei prossimi giorni, per quello un po' più lontano lo svedese ha le idee chiare: "Voglio esserci e aiutare la squadra. Da quando - ha spiegato ai nostri microfoni alla presentazione dei suoi NTF - sono arrivato qua stiamo facendo grandi cose e ora manca solo una cosa: vincere trofei. Stiamo lottando e stiamo lavorando per questo, non mollo fin quando non vinco con questa squadra". Insomma, Ibra non ha intenzione di mollare: vuole il rientro il prima possibile per inseguire lo Scudetto con il suo Milan.