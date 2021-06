Il Betis Siviglia non ha affondato il colpo per Samu Castillejo. Lo riporta il quotidiano Tuttosport parlando del mercato rossonero (in questo caso in uscita). Lo spagnolo non rientra nei piani del Milan, che spera di piazzarlo nel corso della sessione estiva per fare cassa. Dal canto suo, il 26enne esterno vorrebbe restare in rossonero.