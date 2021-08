Milan, il preferito per la fascia destra è sempre Dalot

Dopo un anno in prestito con la maglia rossonera addosso Diogo Dalot ha convinto sia mister Pioli che la dirigenza. Il portoghese ha offerto buone prestazioni sia in Serie A che in Europa League, diventando una pedina utile anche per la sua duttilità: Diogo ha fatto bene sia a destra che a sinistra. Ed ecco perché il Milan proverà a riportarlo in Italia durante questa finestra di mercato: la strategia è quella di offrire un prestito, magari oneroso, con diritto di riscatto. C'è bisogno che il Manchester United apra alla formula, potrebbe essere un'operazione da ultimi giorni di mercato.