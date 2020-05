Il nome più caldo per il mercato del Milan resta quello di Luka Jovic. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giovane serbo è uno dei principali obiettivi del club rossonero per l’attacco. L’ex Eintracht figura fra gli “esuberi” più costosi del Real Madrid, ma in tempo di post-pandemia molte pretese probabilmente si abbasseranno.