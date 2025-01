Milan, in arrivo Walker: visite mediche ed ufficialità tra domani e mercoledì?

Kyle Walker è sempre più vicino al Milan che sta definendo gli ultimi dettagli con il Manchester City, mentre l'accordo con il difensore inglese è già stato trovato nei giorni scorsi. Come riferisce Fabrizio Romano su X, visite mediche ed ufficialità dovrebbero arrivare entro la metà di questa settimana: "Il Milan ha iniziato a pianificare l'arrivo di Kyle Walker, le visite mediche e le formalità tra martedì e mercoledì. È tutto concordato per quanto riguarda i termini personali e del giocatore, Walker vuole il trasferimento mentre il Milan e il Manchester City stanno definendo i dettagli finali dell'accordo di prestito".

Questi i numeri stagionali di Walker con la maglia del Manchester City:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 15

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 2

PRESENZE EFL CUP: 1

PRESENZE TOTALI: 18

MINUTI IN CAMPO: 1159'

AMMONIZIONI: 3

