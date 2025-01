Milan in chiusura per Walker: contratto fino al 2027. Cosa manca per il sì finale

vedi letture

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, esperto di mercato e giornalista di Relevo, "il Milan è in chiusura per Kyle Walker. Nelle prossime ore il club rossonero ha in programma nuovi colloqui per affondare definitivamente. È tutto impostato per un contratto fino al 2027. Il sì del calciatore inglese c’è già da diversi giorni. Kyle Walker è in trattativa con il City per risolvere il contratto".