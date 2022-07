MilanNews.it

In casa rossonera inizia una settimana importante anche per il futuro di Zlatan Ibrahimovic che nelle prossime ore firmerà il suo rinnovo con il Milan per un'altra stagione: come riporta Tuttosport, l'accordo è stato trovato da tempo, manca solo la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale.