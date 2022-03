Milan, incontro con l'Empoli per Asllani: Maldini vuole giocare d'anticipo

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito, c’è stato un incontro fra Paolo Maldini e la dirigenza dell’Empoli per Kristjan Asllani, centrocampista albanese classe 2002. I rossoneri, grazie anche all’avallo di Frederic Massara, hanno giocato d’anticipo sul giocatore, la cui valutazione è al rialzo. I rossoneri per il giocatore spenderebbero anche 10 milioni e sarebbero disposti a lasciarlo un’altra stagione a Empoli. Perché Maldini si è mosso in anticipo? Perché sa che su Asllani ci sono Inter, Juventus e Manchester City. Il club inglese presto potrebbe mandare degli emissari a visionare il calciatore. Il Milan vuole evitare aste.