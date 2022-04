Milan, interessamento per Caqueret: il suo contratto con il Lione scadrà nel 2023

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Come riportato da RMC Sport, il centrocampista classe 2000, Maxence Caqueret ha ricevuto un'ottima offerta per prolungare il suo contratto con il Lione. L’attuale accordo del giocatore con il club francese scadrà nel giugno 2023, ossia fra poco più di un anno. Il Lione per non rischiare di perderlo a zero, vorrebbe rinnovare con Caqueret, che ormai è un punto fermo della squadra allenata da Peter Bosz. La proposta economica dell’OL, sempre secondo RMC Sport, sarebbe 4 volte superiore rispetto a quella di adesso, e inoltre ci sarebbe la prospettiva di diventare capitano della squadra. Caqueret non ha ancora deciso dato che sembra aver ricevuto una proposta da parte del Milan. Questa offerta sta facendo riflettere il 22enne. Al Milan troverebbe i connazionali Olivier Giroud, Theo Hernandez, Mike Maignan e Pierre Kalulu.